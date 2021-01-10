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Рейс Минводы–Сургут задержали на 14 часов из-за инцидента с птицей

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Самолет авиакомпании Utair вылетел из Минеральных Вод с 14-часовым опозданием из-за технической проверки попадания птицы в лайнер. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Минеральных Вод.

Самолет должен был вылететь 9 января в 10:05, однако из-за инцидента с птицей его вылет состоялся 10 января в 0:37.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, во время выполнения предыдущего рейса в самолет попала птица. Куда именно — не уточняется. После этого была проведена техническая проверка. Пассажирам рейса было предоставлено горячее питание, а также места в гостинице для тех, кому это было нужно.

В ноябре самолет казахстанской авиакомпании SCAT столкнулся со стаей птиц во время перелета Атырау–Нур-Султан. В процессе набора высоты на воздушное судно налетела стая крупных птиц, предположительно гуси или утки.

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