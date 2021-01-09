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Очевидец заявил о лжи хозяйки сгоревшего дома престарелых под Тюменью

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Во время пожара в доме престарелых под Тюменью хозяйка учреждения солгала о количестве людей в доме, и это помешало спасти людей. Об этом 9 января рассказал очевидец происшествия Иван Молоков, который помогал спасать людей.

«Мы когда подходили к дому, нас было четверо, мы спросили хозяйку: «Вы вызвали пожарных?» Она говорит: «Да». Мы ее спросили, есть ли в доме кто-то. Она сказала, что есть, но не уточняла количество. При этом дом был закрытый, хотя она вышла из него!» — приводит его слова телеканал РЕН ТВ.

По словам Молокова, хозяйка дома помешала ему разбить окно, чтобы спасать людей.

Когда Молоков зашел в дом, пламя еще не охватило строение, удалось спасти нескольких человек. После этого он и другие очевидцы спросили у хозяйки дома, есть ли внутри еще люди, на что она ответила, что внутри никого нет.

«Если бы она сказала, что там остаются люди, мы бы успели спасти людей, которые в итоге погибли», — добавил Молоков.

Пожар в частном здании в поселке Боровский произошел 9 января. Огонь охватил 200 кв. м здания на улице Трактовой, погибли семь человек. По предварительным данным, еще один был госпитализирован.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Вероятной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем. Хозяйка дома престарелых задержана.

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