Пожар вспыхнул в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы загорелся подъезд жилого дома. Сообщение о пожаре поступило в 22.49, сообщили в управлении МЧС России по Москве.

Пламя вспыхнуло на 6-й Кожуховской улице, дом 15. Предварительно, возгорание началось в электрощитовой на первом этаже на площади 5 кв. м.

По информации столичного МЧС, спасены пять человек. Открытое горение сбито. Данные о пострадавших не поступали.

Ранее в этот день пожар возник в частном здании в поселке Боровский, где был нелегальный дом престарелых. Огонь охватил 200 кв. м здания, погибли семь человек, еще один был госпитализирован.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Вероятной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем. Хозяйка дома престарелых задержана.