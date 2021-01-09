Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
В РФ вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными
Интернет
Канал Дональда Трампа нашли в Telegram
Спорт
Месси установил рекорд в чемпионате Испании
Мир
Госдеп отменил все ограничения на сотрудничество с Тайванем 
Общество
Очевидец заявил о лжи хозяйки сгоревшего дома престарелых под Тюменью
Мир
Отключение электроэнергии затронуло весь Пакистан
Мир
Эрдоган назвал беспорядки в Вашингтоне позором для демократии
Мир
Число выявленных случаев COVID-19 в Великобритании превысило 3 млн
Мир
Эрдоган связал будущее Турции с Евросоюзом

Пожар вспыхнул в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На юго-востоке Москвы загорелся подъезд жилого дома. Сообщение о пожаре поступило в 22.49, сообщили в управлении МЧС России по Москве.

Пламя вспыхнуло на 6-й Кожуховской улице, дом 15. Предварительно, возгорание началось в электрощитовой на первом этаже на площади 5 кв. м.

По информации столичного МЧС, спасены пять человек. Открытое горение сбито. Данные о пострадавших не поступали.

Ранее в этот день пожар возник в частном здании в поселке Боровский, где был нелегальный дом престарелых. Огонь охватил 200 кв. м здания, погибли семь человек, еще один был госпитализирован.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Вероятной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем. Хозяйка дома престарелых задержана.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020