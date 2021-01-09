СК показал сгоревший под Тюменью нелегальный дом престарелых

Следственное управление СК по Тюменской области показало видеоролик, снятый внутри сгоревшего нелегального дома престарелых в поселке Боровский.

На кадрах видны разрушившиеся от огня постройки, обугленные деревянные конструкции. Некоторые помещения уцелели, но их стены почернели от дыма.

Также на видеозаписи с места пожара присутствуют следователи и сотрудники МЧС.

В результате пожара погибли семь человек, они отравились продуктами горения. Вероятной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело. Ход расследования на личный контроль взяли глава СК Александр Бастрыкин и губернатор Тюменской области Александр Моор.

По данным журналистов РЕН ТВ, владелицей нелегального хосписа является Ольга Вильямсон, которая ранее возглавляла компанию «Клиника строительной помощи». Фирма была ликвидирована еще в 2015 году. Женщину задержали.