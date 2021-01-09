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Взрыв прогремел на газопроводе в Полтавской области Украины
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Названа причина взрыва газопровода на Украине

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Причиной взрыва газопровода в Полтавской области Украины стала его разгерметизация. Об этом в субботу, 9 января, сообщила пресс-служба госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

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«В 15:53 (16:53 мск. ― Ред.) на поле вблизи села Халепцы Лубенского района произошла разгерметизация газопровода «Уренгой–Помары–Ужгород» с последующим факельным горением. В 16:05 (17:05 мск. ― Ред.) была перекрыта подача газа на данный участок», ― говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время к тушению пожара привлечены 40 человек и семь единиц техники.

О взрыве в Полтавской области Украины стало известно ранее в этот день. Как заявили в пресс-службе предприятия «Лубныгаз», возгорание произошло на газораспределительной станции.

В результате взрыва без газоснабжения остались следующие населенные пункты Оржицкого района: Лазорки, Новооржицкое, Райозеро, Тарасенково, Вишневое, Яблоневое, Воронинцы, Черевки, Хорошки, Новое, Загребельного, Тимки и Пилиповичи.

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