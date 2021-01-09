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Взрыв прогремел на газопроводе в Полтавской области Украины
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Взрыв прогремел на газопроводе в Полтавской области Украины

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Взрыв прогремел на украинском газопроводе в Полтавской области. Об этом в субботу, 9 января, сообщила пресс-служба предприятия «Лубныгаз».

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«Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает «Оператор газотранспортной системы Украины» («Укртрансгаз». ― Ред.) произошел взрыв на участке вблизи села Калайдинцы», ― говорится в сообщении.

В пресс-службе предупредили о возможности аварийных отключений газа. По предварительным данным, происшествие произошло на газораспределительной станции.

Кроме того, в «Лубныгазе» добавили, что были выведены все собственные аварийные службы на дежурство.

15 ноября 2020 года на шахте имени Героев космоса в Днепропетровской области на глубине 370 м произошел взрыв метана, в результате чего четыре человека пострадали.

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