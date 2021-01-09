Взрыв оставил без газа более 10 сел Полтавской области Украины

13 населенных пунктов Полтавской области на Украине остались без газоснабжения из-за взрыва, который произошел в субботу на газопроводе возле села Калайдинцы. Об этом 9 января сообщила пресс-служба «Лубныгаз».

Взрыв прогремел в субботу вечером, по предварительным данным, из-за разгерметизации.

«В результате аварии на магистральном газопроводе остались без газа населенные пункты, которые подключены к газораспределительной станции Куйбышево», — говорится на странице предприятия в Facebook.

Газ в настоящее время не подается в населенные пункты Оржицкого района: Лазорки, Новооржицкое, Райозеро, Тарасенково, Вишневое, Яблоневое, Воронинцы, Черевки, Хорошки, Новое, Загребельного, Тимки и Пилиповичи. По данным «Газеты.ру», на место взрыва выехали две аварийные бригады.

В ноябре 2020 года на шахте имени Героев космоса в Днепропетровской области Украины на глубине 370 м произошел взрыв метана, в результате чего четыре человека пострадали.