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Мнение посла Польши о Бандере вызвало злость украинских националистов
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Мнение посла Польши о Бандере вызвало злость украинских националистов

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Украинские националисты призвали посла Польши в Киеве Бартоша Цихоцки покинуть Украину после того, как дипломат на своей странице в Twitter назвал Степана Бандеру идеологом ненависти и преступлений.

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Дипломат поддержал израильского коллегу, который на минувшей неделе осудил проведение марша украинских радикалов в честь дня рождения Бандеры.

«Дорогой посол Йоэль Лион. В связи с позорной демонстрацией перед посольством Израиля на Украине я хочу, чтобы ты знал, что ты и твоя команда не одиноки», — отметил Цихоцки.

По его словам, сторонники Бандеры должны «исчезнуть и покрыться бесчестием».

Мнение польского дипломата вызвало бурную реакцию националистов на Украине. Некоторые из них заявили, что Бандера выступал за свободную Украину и те, кому эта идея не нравится, должны покинуть страну.

«Вы не дипломат», «От Бандеры руки прочь», — продолжили пользователи. Но нашлись и осуждающие Бандеру, написавшие, что стыдно жить в одной стране со сторонниками нацизма.

1 января сторонники Бандеры провели факельное шествие в центре Киева по случаю 112-й годовщины со дня рождения их идеолога, основателя «Украинской повстанческой армии» (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В последние годы Киев проводит политику героизации националистов, ставших в годы Великой Отечественной войны пособниками гитлеровцев во Второй мировой войне, на что не раз обращал внимание МИД РФ.

7 января журнал Time назвал Украину источником распространения экстремизма по миру. Издание указало, что украинские националисты используют соцсети для вербовки радикалов.

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