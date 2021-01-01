Националисты провели шествие в честь Бандеры в Киеве

Украинские националисты провели в пятницу, 1 января, факельное шествие в центре Киева по случаю 112-й годовщины со дня рождения их идеолога Степана Бандеры. Трансляцию с места событий вел украинский «Пятый канал» в своем YouTube-канале.

Участники шествия собрались в парке Шевченко, зажгли факелы и двинулись колонной по центру Киева, размахивая флагами Украины, партии «Национальный корпус», «Украинской повстанческой армии» (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и националистического объединения «Свобода». Кроме того, некоторые националисты несли портреты Бандеры и скандировали хвалебные лозунги в его адрес.

Мероприятие завершилось минутой молчания на Майдане Независимости. В акции также приняла участие группа людей с бело-красно-белыми флагами. Во время шествия правоохранители частично перекрывали движение в центре Киева.

Похожие акции прошли также в ряде других городов Украины.

В последние годы Киев проводит политику героизации националистов, ставших в годы Великой Отечественной войны пособниками гитлеровцев в борьбе против Советского Союза. В Киеве и ряде других городов страны в прошлом январе прошли факельные шествия в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры.