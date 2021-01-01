Прямой эфир
Мир
Четыре самолета получили повреждения из-за стрельбы в Бейруте
Общество
Гололед в Москве сохранится до вечера 2 января
Общество
Более 100 тыс. москвичей записались на вакцинацию от коронавируса
Общество
«Британский» штамм коронавируса выявили в трех американских штатах
Мир
Захарова высказалась об идее исключительности США
Мир
Националисты провели шествие в честь Бандеры в Киеве
Мир
В Китае рассказали о русских закусках к алкоголю

Националисты провели шествие в честь Бандеры в Киеве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские националисты провели в пятницу, 1 января, факельное шествие в центре Киева по случаю 112-й годовщины со дня рождения их идеолога Степана Бандеры. Трансляцию с места событий вел украинский «Пятый канал» в своем YouTube-канале.

Жажда крови: почему украинские националисты убивали поляков
В Варшаве вспоминают жертв Волынской резни

Участники шествия собрались в парке Шевченко, зажгли факелы и двинулись колонной по центру Киева, размахивая флагами Украины, партии «Национальный корпус», «Украинской повстанческой армии» (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и националистического объединения «Свобода». Кроме того, некоторые националисты несли портреты Бандеры и скандировали хвалебные лозунги в его адрес.

Мероприятие завершилось минутой молчания на Майдане Независимости. В акции также приняла участие группа людей с бело-красно-белыми флагами. Во время шествия правоохранители частично перекрывали движение в центре Киева.

Похожие акции прошли также в ряде других городов Украины.

В последние годы Киев проводит политику героизации националистов, ставших в годы Великой Отечественной войны пособниками гитлеровцев в борьбе против Советского Союза. В Киеве и ряде других городов страны в прошлом январе прошли факельные шествия в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020