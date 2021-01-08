Направляющийся в Занзибар самолет задержали на 10 часов

Рейс Москва–Занзибар отправлен из Шереметьево, сообщает телеканал «Известия». Лайнер не мог вылететь более 10 часов. Представители компании причину задержки не называют. Очевидцы утверждают, что людей не кормили пять часов, одной пассажирке плохо. Прокуратура проверит, соблюдены ли права пассажиров в части обеспечения водой, горячим питанием и гостиницей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.