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Российская лыжница Непряева победила в масс-старте на «Тур де Ски»

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Российская лыжница Наталья Непряева завоевала золото в масс-старте на 10 км классическим ходом в рамках «Тур де ски».

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Гонка прошла в итальянском Валь-ди-Фьемме 8 января. В тройку вошли Катарина Хенниг из Германии и шведка Эбба Андерссон.

Для Непряевой победа стала второй в нынешнем розыгрыше многодневки, отмечает Спорт-Экспресс.

Также в пятницу российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте на этапе «Тур Де Ски». Он преодолел 15 км дистанции за 41 мин. и 33,7 сек., опередив на 1,8 сек. ставшего вторым итальянца Франческо Де Фабиани. Для Большунова это пятая победа.

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