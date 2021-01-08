Депутат Госдумы объяснил новые правила разведения костров на даче

В правила пожарной безопасности добавили ряд новых положений, в том числе и правила разведения костров на дачном участке. Об этом сообщил в пятницу, 8 января, депутат Госдумы, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Гаджимурад Омаров.

«Эти меры сопряжены с тем, что очень много возникает проблем, очень резко выросла статистика с пожарами, с несчастными случаями», — приводятся его слова на портале «Дума ТВ».

Согласно новым правилам, расстояние от мангала или жаровни до зданий и построек должно быть не менее пяти метров. На площадке для разведения костра не могут находиться горючие материалы, они должны быть размещены на расстоянии не менее двух метров.

В случае отсутствия оборудованной площадки или приспособлений для разведения костра, огонь следует разводить в яме глубиной не менее 30 сантиметров и диаметров до одного метра. Если костер разводится в яме, то расстояние до построек должно быть не менее 50 метров, до хвойных деревьев — не менее 100 метров, а до лиственных — не менее 30 метров.

Кроме того, новые правила включают в себя запрет на использование технических и цокольных этажей, а также подвалов и кладовок для хранения вещей. На них также запрещено размещение организаций детского досуга. Такие помещения обязательно должны быть заперты, а информация о нахождении ключей указаны на табличке рядом с дверью.

Новые правила пожарной безопасности запрещают пользоваться неисправным газовым оборудованием. Оно должно проверяться регулярно. В случае выявления неисправностей, газовой плитой нельзя будет пользоваться до устранения неисправностей. Диагностика проводиться за счет владельца оборудования.

Эвакуационные и аварийные выходы должны открываться без ключа или иметь запор с функцией дистанционной разблокировки.

В случае использования пиротехники за безопасность отвечает организатор. Он должен убедиться в безопасности использования пиротехники, а затем убрать и сработавшие и несработавшие петарды.

Новые правила пожарной безопасности вступили в силу 1 января 2021 года.