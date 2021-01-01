В России вступили в силу новые требования к разведению костров на дачах

Новые правила противопожарного режима, вступившие в России в силу с 1 января 2021 года, не запрещают разводить костры и жарить шашлыки на придомовых участках. Это следует из постановления правительства РФ, опубликованного на сайте кабмина.

При таком приготовлении мяса лишь надо соблюдать необходимые меры пожарной безопасности, уточняется в документе. Так, расстояние между мангалом для шашлыка и ближайшей постройкой должно составлять не менее пяти метров, а сухие листья можно жечь только в специальной яме или в металлической бочке

Согласно документу, костры нельзя разводить при скорости ветра более 5 м/c, а также на торфяных почвах и при объявлении особого противопожарного режима.

Правила будут действовать до 31 декабря 2026 года включительно.

С 1 января 2021 года в стране начало действовать постановление правительства «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». Сжигать мусор и разводить костры во дворах частных домов запрещено на расстоянии ближе 5 м от построек. То же самое правило предусмотрено и для приготовления шашлыков и разжигания мангалов.

В начале декабря заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев рассказал «Известиям», что в 2021 году, как и в последующие, на дачах и частных участках можно будет жарить мясо.

Весной 2020 года в МЧС назвали главные причины возникновения большинства пожаров в России. Ими стали непотушенные сигареты, неправильная эксплуатация печей в частных домах и неисправность электроприборов.