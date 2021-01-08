Уголовное дело возбуждено по факту столкновения самолетов в Ленобласти

Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения двух легкомоторных самолетов в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе управления СКР на транспорте по СЗФО.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее 8 января легкомоторный самолет Piper на аэродроме Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области потерпел крушение после столкновения с другим воздушным судном — Cessna.

В результате погибли три человека, находившиеся на борту Piper, — пилот и двое пассажиров. По предварительным данным, еще один человек выжил.

Cessna серьезных повреждений не получил, пилот госпитализирован. По данным прокуратуры, оба самолета выполняли тренировочные полеты и в момент столкновения осуществляли взлет.

По данным РЕН ТВ, на борту Piper находился бывший сотрудник комитета по транспорту Санкт-Петербурга Николай Иванов.