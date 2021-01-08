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Частный самолет потерпел крушение в Ленобласти

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Частный самолет рухнул в Ломоносовском районе под Санкт-Петербургом, сообщает 8 января РЕН ТВ.

По данным телеканала, крушение произошло во время взлета воздушного судна. В результате происшествия погибли три человека, пострадали четверо, в том числе ребенок. Точных данных о количестве людей на борту нет.

Информацию подтвердили в МЧС. Отмечается, что упал легкомоторный самолет Piper.

4 января сообщалось, что в Канаде в провинции Альберта произошло крушение легкого многоцелевого вертолета модели Robinson R44. В результате погибли четыре человека.

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