Частный самолет потерпел крушение в Ленобласти

Частный самолет рухнул в Ломоносовском районе под Санкт-Петербургом, сообщает 8 января РЕН ТВ.

По данным телеканала, крушение произошло во время взлета воздушного судна. В результате происшествия погибли три человека, пострадали четверо, в том числе ребенок. Точных данных о количестве людей на борту нет.

Информацию подтвердили в МЧС. Отмечается, что упал легкомоторный самолет Piper.

4 января сообщалось, что в Канаде в провинции Альберта произошло крушение легкого многоцелевого вертолета модели Robinson R44. В результате погибли четыре человека.