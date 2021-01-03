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В Канаде в результате падения вертолета погибли четыре человека

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В Канаде в провинции Альберта произошло крушение легкого многоцелевого вертолета модели Robinson R44. В результате погибли четыре человека. Об этом в субботу, 2 января, сообщил телеканал CTV.

По данным телеканала, в новогоднюю ночь вертолет упал в 100 км к северо-востоку от города Гранд-Прэри, прямо на фермерское поле. Все люди, находящиеся на его борту, погибли на месте.

На месте трагедии работают полицейские и спасатели. Причины катастрофы устанавливаются.

16 декабря военный вертолет береговой охраны Алжира потерпел крушение в Средиземном море. Он упал у восточного побережья провинции Типаза. В результате происшествия погиб один военнослужащий.

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