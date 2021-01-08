На борту упавшего в Ленобласти самолета мог находиться бывший чиновник
Бывший сотрудник комитета по транспорту Санкт-Петербурга Николай Иванов, предположительно, находился на борту легкомоторного самолета Piper, потерпевшего крушение 8 января в Ленинградской области, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заслуженного летчика Вадима Базыкина.
«Это два частника. Кстати, очень опытных. Одного из них я очень хорошо знаю. Волею судьбы он работал в комитете по транспорту в Петербурге, Николай Иванов», — рассказал Базыкин о пилотах самолетов.
8 января на территории аэродрома Гостилицы при взлете самолет Piper столкнулся с другим легкомоторным воздушным судном Cessna 150.
Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал. При крушении Piper погибли три человека.
Известно, что оба воздушных судна выполняли тренировочный полет. На место происшествия выехал ленинград-финляндский транспортный прокурор Александр Ганихин, начата проверка.