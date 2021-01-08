Подозреваемый в убийстве семьи в Казани попал в реанимацию

Друг 18-летней девушки, убитой в Казани вместе с ее пожилыми родителями, в настоящее время находится в реанимации. Об этом в пятницу, 8 января, заявили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

«Мужчина поступил в городскую клиническую больницу № 7 города Казани в крайне тяжелом состоянии. Был экстренно прооперирован, в данный момент находится в реанимации», ― рассказали агентству.

Ранее в этот день стало известно, что в одной из квартир в Казани обнаружили тела трех человек со следами насильственной смерти. Под окнами дома сотрудники Росгвардии также нашли раненого 22-летнего друга убитой девушки.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

Согласно предварительной версии, причиной убийства стало то, что родители девушки были против ее общения с молодым человеком. В результате он убил всю семью, после чего попытался покончить с собой.