Житель Казани убил 18-летнюю подругу и ее родителей

В одной из квартир в Казани обнаружили тела трех человек со следами насильственной смерти, еще одно тело нашли под окнами дома. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Татарстану в пятницу, 8 января.

«Ночью 7 января 2021 года в доме по улице Чуйкова города Казани обнаружены тела 59-летней женщины, ее 62-летнего супруга и их 18-летней дочери с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений», — отмечают в СК.

Под окнами дома сотрудники Росгвардии нашли тело 22-летнего друга убитой девушки.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

Согласно предварительной версии, причиной убийства стало то, что родители девушки были против ее общения с молодым человеком. В результате он убил всю семью, после чего покончил с собой.

В начале декабря тела супружеской пары и их 16-летней дочери обнаружили в подмосковном Волоколамске. По данным телеканала РЕН ТВ, их расстреляли из ружья, а затем сожгли. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

По словам жителей СНТ «Малахит», у погибшей семьи был давний конфликт c соседями по даче Андреем и Стасом. Соседи отмечали что «бандиты гнались за своими жертвами по поселку, стреляли в них, а затем убили и сожгли».

В подмосковном ГУ СКР сообщили, что по подозрению в причастности к убийству задержали трех человек. Они дали признательные показания.