В результате крушения самолета в Ленобласти погибли три человека

В результате крушения частного легкомоторного самолета Piper в пятницу в Ломоносовском районе Ленинградской области погибли три человека, один выжил. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Ленобласти 8 января.

«В результате инцидента погибли трое взрослых», — указали в министерстве.

Выжил только один человек. Как ранее отмечал телеканал РЕН ТВ, предположительно, речь идет о ребенке. Однако в МЧС эти сведения опровергли.

«Детей на борту самолета не было», — сказали в пресс-службе.

Изначально сообщалось, что в результате погибли три человека, пострадали четверо, в том числе ребенок.

В интернете появились первые кадры с места ЧП. На фотографиях, которые опубликовал телеканал РЕН ТВ, видно разрушенный самолет, который лежит на снегу. Вокруг него столпились сотрудники экстренных служб.

По данным телеканала, самолет упал во время взлета. В Северо-Западной транспортной прокуратуре отметили, что Piper столкнулся с другим воздушным судном. Второй самолет серьезных повреждений не получил.

Самолет участвовал в тренировочном полете.

По словам собеседника агентства, ЧП произошло на территории аэродрома в деревне Гостилицы.

В МЧС добавили, что к месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 ведомства со спасателями северо-западного регионального поисково-спасательного отряда. Прокуратура начала проверку безопасности полетов.