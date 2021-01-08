Упавший в Ленобласти самолет столкнулся с другим воздушным судном

Частный легкомоторный самолет Piper, потерпевший крушение в Ленинградской области, столкнулся с другим воздушным судном, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре 8 января.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Инцидент произошел в пятницу над посадочной площадкой аэродрома Гостилицы в Ломоносовском районе. Столкнулись два легкомоторных самолета — Cessna 150 бортовой номер RA-1448 G и Piper 28 бортовой номер RA-2659 G.

«По предварительным данным, пилот судна Cessna без пассажиров осуществил взлет с посадочной площадки 8 января 2021 года в 13:38, легкомоторный самолет Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира, взлетел следом в 13:39», — рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал. При крушении Piper погибли три человека.

Известно, что оба воздушных судна выполняли тренировочный полет. На место происшествия выехал ленинград-финляндский транспортный прокурор Александр Ганихин. Ход и результаты проверки находятся на контроле северо-западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места крушения самолета. По данным журналистов, погибли три человека, пострадал ребенок. О его состоянии данных нет.