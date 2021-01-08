Стало известно о состоянии госпитализированных Басилашвили и Фрейндлих

Состояние госпитализированных с коронавирусом актеров Олега Басилашвили и Алисы Фрейндлих улучшилось, сообщили в Большом драматическом театре (БДТ) имени Георгия Товстоногова 8 января.

Артисты в настоящее время находятся в больницах Петербурга. Ожидается, что Басилашвили в ближайшее время выпишут.

«Состояние стабильное у обоих. Мы рассчитываем, что Олег Валерианович в ближайшее время будет выписан домой, у Алисы Бруновны врачи отмечают постепенное улучшение», — цитирует заявление театра ТАСС.

Фрейндлих была госпитализирована с COVID-19 25 декабря. Актрису поместили в реанимацию. 4 января врачи сообщили, что в состоянии народной артистки СССР наблюдается незначительная положительная динамика.

Басилашвили был госпитализирован с коронавирусом в больницу № 40 2 января. На следующий день в медучреждение попала и его супруга.