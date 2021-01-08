Эрдоган назвал беспорядки в Вашингтоне позором для демократии

Беспорядки, которые произошли в конгрессе США, потрясли мировое сообщество и стали позором для демократии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле в пятницу, 8 января.

«Этот процесс, произошедший в США, потряс и удивил всё человечество. Это удивило нас точно так же. Мы увидели, что демократы такие же, как и республиканцы. Произошедшее — позор для демократии», — сказал политик.

Он выразил надежду, что 20 января передача власти в Соединенных Штатах произойдет «спокойно с учетом заявлений», сделанных действующим президентом страны Дональдом Трампом по поводу вступления в должность избранного президента Джо Байдена.

«C Байденом Америка обретет мир», — приводит телеканал TRT Haber слова Эрдогана.

Турецкий лидер считает, что «в этот непростой эпидемический период» Соединенные Штаты должны начать «совершенно иной этап в международных отношениях».

«Желаю терпения семьям погибших, а пострадавшим — выздоровления», — заключил он.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым президентом стал Байден. Заседание прервали из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Правоохранители применили силу для разгона демонстрантов. В результате протестов погибли четыре человека, были задержаны не менее 50. Несколько десятков полицейских получили травмы.

Позже законодатели возобновили заседание и продолжили подсчет голосов выборщиков. Затем конгресс утвердил избрание Байдена президентом.

В свою очередь, Трамп обратился к американцам, заявив, что шокирован событиями в Вашингтоне. Он подчеркнул, что «сосредоточен на обеспечении упорядоченного и плавного перехода власти».

Американский лидер отметил, что новая администрация США вступит в должность 20 января. Трамп добавил, что нарушившие закон в ходе протестов заплатят, поскольку они не представляют интересы граждан страны.

По словам французского политолога Эммануэля Леруа, ситуация с беспорядками в Вашингтоне является началом «революции по-американски», в будущем стоит ожидать новых громких событий.

В ноябре 2020 года глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Россия уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он также напомнил, что российское руководством, в том числе президент РФ Владимир Путин, не раз говорило, что готово работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.