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Мишустин заявил об отсутствии необходимости для России закупать СИЗ за рубежом

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Россия практически не нуждается в закупке средств индивидуальной защиты из-за рубежа, заявил в пятницу, 8 января, премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

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«Мы нарастили в разы за считаные дни, месяцы производство всех необходимых средств индивидуальной защиты для нашего населения и сейчас практически не закупаем ничего из-за рубежа», — сказал глава правительства.

Он также обратил внимание на работу Ростеха по производству средств индивидуальной защиты в условиях пандемии коронавирусной инфекции и отметил, что корпорации удалось реализовать очень серьезный проект.

31 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко, подводя итоги уходящего года, указал, что благодаря общим усилиям в стране была мобилизована система здравоохранения и оперативно решены проблемы со средствами индивидуальной защиты и другой необходимой медпродукцией.

Во время большой пресс-конференции 17 декабря глава государства Владимир Путин заявил, что система здравоохранения страны оказалась более подготовленной к масштабам проблемы COVID-19, в то время как многие другие мировые государства не справлялись с нагрузкой. Он напомнил, что в России в короткие сроки развернули 277 тыс. коек, дефицит врачей был быстро преодолен. Также в разы увеличилось производство средств индивидуальной защиты.

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