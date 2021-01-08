Стали известны детали «тайной» вакцинации чиновников на Украине

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало расследование своей журналистки, которая под видом клиентки посетила одну из частных клиник Киева, где тайно делают прививки от коронавируса.

Отмечается, что вакцинацией занимается фирма, которая арендует в клинике помещение. Позволить себе сделать прививку могут люди с достатком, вакцинация обойдется примерно в €3 тыс. Информация об услуге распространяется с помощью «сарафанного радио».

В клинике журналистке подтвердили, что там действительно делают прививки от коронавируса.

«Очень много людей уже было на вакцинации, и с ними все нормально. Все ушли живые, здоровые и в хорошем настроении. <…> В плане побочных явлений никто ничего не обнаружил», — заявила одна из сотрудниц.

5 января президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский написал в своем блоге на портале «Обозреватель», что украинские политики начали тайную вакцинацию от COVID-19.

По его словам, прививку сделали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий и ряд народных депутатов.

На следующий день украинский лидер Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам проверить данную информацию. Он подчеркнул, что у государства есть четкий план вакцинации, согласно которому прививки сначала получат люди из групп риска и медики, которые непосредственно работают с коронавирусом.