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Стали известны детали «тайной» вакцинации чиновников на Украине
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Стали известны детали «тайной» вакцинации чиновников на Украине

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Украинское издание «Страна.ua» опубликовало расследование своей журналистки, которая под видом клиентки посетила одну из частных клиник Киева, где тайно делают прививки от коронавируса.

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Отмечается, что вакцинацией занимается фирма, которая арендует в клинике помещение. Позволить себе сделать прививку могут люди с достатком, вакцинация обойдется примерно в €3 тыс. Информация об услуге распространяется с помощью «сарафанного радио».

В клинике журналистке подтвердили, что там действительно делают прививки от коронавируса.

«Очень много людей уже было на вакцинации, и с ними все нормально. Все ушли живые, здоровые и в хорошем настроении. <…> В плане побочных явлений никто ничего не обнаружил», — заявила одна из сотрудниц.

5 января президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский написал в своем блоге на портале «Обозреватель», что украинские политики начали тайную вакцинацию от COVID-19.

По его словам, прививку сделали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий и ряд народных депутатов.

На следующий день украинский лидер Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам проверить данную информацию. Он подчеркнул, что у государства есть четкий план вакцинации, согласно которому прививки сначала получат люди из групп риска и медики, которые непосредственно работают с коронавирусом.

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