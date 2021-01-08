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США отложили введение пошлин в 25% на сумки и косметику из Франции
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США отложили введение пошлин в 25% на сумки и косметику из Франции

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Власти США приняли решение приостановить введение торговых пошлин в размере 25% на товары из Франции, сообщается на сайте американского торгового представительства в четверг, 7 января.

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Введение пошлин откладывается до выработки скоординированного ответа в рамках аналогичных диспутов с другими странами.

О том, что США решили ввести торговые пошлины на товары общей суммой $13 млрд, стало известно в июле. Сообщалось, что обложению налогом подлежала французская косметическая продукция и сумки.

Ранее американские власти выражали недовольство из-за намерения Парижа ввести налоги на ряд американских цифровых платформ, в том числе в отношении таких гигантов, как Facebook, Amazon, Apple и Google. Франция обвинила их в выводе прибыли за границу и уклонении от уплаты налогов.

Также СМИ сообщали, что налогами Штаты могут обложить продукты и товары из Франции, включая вино, сыры и сумки, на общую сумму от $500 млн до $700 млн.

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