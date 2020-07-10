США могут ввести налоги на товары из Франции на сумму до $700 млн

Правительство США рассматривает возможность обложить пошлинами товары из Франции из-за намерения Парижа ввести налоги на ряд американских цифровых платформ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в четверг, 9 июля.

Так, налогами могут обложить продукты и товары из Франции, включая вино, сыры и сумки, на общую сумму от $500 млн до $700 млн. Отмечается, что объявить о данной мере власти США могут уже в пятницу, однако отложить ее введение до тех пор, пока во Франции не начнут сбор указанного налога.

По словам торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, Вашингтон намерен объявить о принятии ряда ограничений в отношении Франции, однако каких именно, не уточнил. При этом министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, что окончательное решение по данному вопросу не принято.

В январе стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон достигли договоренности в том, чтобы не допустить повышения тарифов с американской стороны в ответ на введение цифрового налога во Франции.

Также сообщалось, что страны продолжат переговоры по цифровому налогу через посредничество Организации экономического сотрудничества и развития.

11 июля 2019 года Франция ввела налог в размере 3% на крупнейшие IT-корпорации, чей мировой доход превышает $845 млн и $28 млн — во Франции, в том числе американские компании Google, Facebook, Apple и Amazon. Результатом такого решения стало то, что в США 3 декабря заявили о намерении ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний.