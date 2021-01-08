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Пушков констатировал окончание американской эры после штурма Капитолия

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Эра доминирования США на международной арене давно закончилась, однако беспорядки в Вашингтоне, произошедшие накануне, окончательно лишают Вашингтон на продление этой эпохи. Об этом 8 декабря в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Он привел в пример высказывание главы американского совета по международным делам Ричарда Хааса, который объявил о начале пост-американской эры. По мнению Пушкова, высказывание Хааса не является эмоциональной оценкой чересчур впечатлительного человека, и при этом он озвучил то, о чем в России говорят уже давно.

«По моей оценке, конец полного доминирования США на мировой арене наступил раньше. Однако Хаас прав в том, что 6 января 2021 года США продемонстрировали такую степень внутреннего разлада и неустойчивости, что это окончательно лишает их надежды на продление «американской эры», — написал Пушков.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Всего в ходе беспорядков погибли четыре человека. По словам главы полиции Капитолия Стивена Сунда, во время беспорядков несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались беспорядки. При этом дипломат выразила надежду на то, что американцы с достоинством справятся со сложившейся ситуацией.

При этом американский политолог Дэниел Шоу заявил, что демократии, о которой любят говорить в Вашингтоне, никогда не существовало. Подтверждением, по его словам, являются прошедшие в городе беспорядки и штурм Капитолия.

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