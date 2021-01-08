Сотников победил на пятом этапе «Дакара»

Ралли-марафон «Дакар» в Сайдовской Аравии, как всегда, полон сюрпризов, передает телеканал «Известия».

Андрей Каргинов лишился победы на пятом этапе гонки. Экипаж «КАМАЗ-мастер» показал лучшее время на спецучастке. После финиша команда Каргинова была оштрафована на 20 минут.

Вместе с россиянином добавочное время получил и Вишневский. Пилот белорусской команды МАЗ финишировал вторым.

В результате победителем стал Дмитрий Сотников на КАМАЗе. Вторая строчка осталась за белорусом Алексеем Вишневским. Россиянин Антон Шибалов переместился на четвертую позицию. Айрат Мардеев занял шестое место. Андрей Каргинов в результате штрафа оказался лишь седьмым.

Общий зачет по-прежнему возглавляет Дмитрий Сотников.

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