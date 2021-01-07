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Ученые обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания

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Группа ученых из Бельгии и Нидерландов выяснила, что у перенесших COVID-19 в легкой форме спустя большой промежуток времени могут появляться осложнения. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале MDPI.

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Ученые изучили данные 1837 человек, средний возраст которых составил 47 лет, перенесших коронавирус в легкой форме. Большая часть пациентов жаловалась на сильную усталость, проблемы со сном, боль и мышечную слабость, пишет «Газета.ру».

Кроме того, примерно 30% переболевших зависимы от постороннего ухода, что сопоставимо в процентом соотношении с показателями таких хронических заболеваний, как сердечная и почечная недостаточность. Ученые также отметили, что осложнения после коронавируса могут возникнуть через несколько недель или месяцев после болезни.

Накануне стало известно, что снизить риск летального исхода при коронавирусе поможет применение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ).

4 декабря исследователи назвали эффективное против COVID-19 вещество. Оказалось, что в ряде случаев мелатонин предотвращает заражение коронавирусом SARS-CoV-2, развитие последующего заболевания COVID-19 и может стать препаратом, поддерживающим действие вакцины.

Согласно данным Worldometer на 7 января, на планете зарегистрировано свыше 88 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,8 млн человек, вылечились 63,3 млн.

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