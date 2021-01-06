Ученые нашли способ снизить риск смерти от коронавируса

Снизить риск летального исхода при коронавирусе поможет применение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), пишет Spektrum со ссылкой на исследование немецких ученых.

К такому выводу специалисты пришли, изучив иммунный ответ более тысячи клеток. Для этого были взяты мазки из носоглотки 32 пациентов с COVID-19 и 16 неинфицированных человек.

Выяснилось, что у людей с высоким кровяным давлением иммунные клетки уже воспалялись до заражения коронавирусом, а после инфицирования у них чаще происходила чрезмерная иммунная реакция и более тяжелое течение болезни.

По мнению экспертов, данная реакция может стать определяющей для вероятности человека выжить. Однако ученые нашли способ не допустить чрезмерного иммунного ответа с помощью гипотензивных средств.

В ходе исследования ученые сравнили пациентов с COVID-19 с высоким и нормальным давлением.

Оказалось, что при применении ингибиторов АПФ у больных с повышенным давлением риск для жизни снижался до уровня пациентов с нормальным давлением без сердечно-сосудистых заболеваний.

Без приема этих препаратов вероятность летального исхода возрастала в четыре раза. Ученые намерены продолжить исследования.

4 декабря исследователи назвали эффективное против COVID-19 вещество. Оказалось, что в ряде случаев мелатонин предотвращает заражение коронавирусом SARS-CoV-2, развитие последующего заболевания COVID-19 и может стать препаратом, поддерживающим действие вакцины.