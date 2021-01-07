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Вирусолог оценил опасность «британского» штамма коронавируса для России

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Новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, не так опасен для России, а страх вокруг нового типа SARS-CoV-2 вызван резонансом в СМИ и быстрым распространением в Соединенном Королевстве. Об этом в четверг, 7 января, заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

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«Пока это не так опасно и актуально. Потому что те мутации, которые есть у этого вируса, пока не вызывают глобальных опасений у специалистов, а больше вызваны шумом, поднятым журналистами, и утечкой вируса в Великобритании. Исследование продолжается, штамм этот будет изучен более подробно, потому что Россия получила этот штамм», ― сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее в этот день директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм коронавируса выявили в 22 странах Европы.

Он добавил, что новый штамм распространяется быстрее, однако сама болезнь проходит без изменений. Мутировавший вариант встречается у людей разного возраста, дети не относятся к группе повышенного риска.

По словам Клюге, новый штамм может постепенно вытеснить другие варианты COVID-19, как это произошло в Великобритании.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране выявили новый, мутировавший вариант коронавируса. На тот момент было отмечено около 1 тыс. заражений новым штаммом на юге страны

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 332 142 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 60 457 летальных исходов, выздоровели 2 709 452 человека.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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