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В России выявили 23 541 новый случай COVID-19 за сутки

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В России выявлен 23 541 новый случай COVID-19 в 85 регионах за последние сутки, сообщил 7 января оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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За прошедшие 24 часа зафиксировано 506 летальных исходов, полностью выздоровели 23 729 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Москве (4871), Санкт-Петербурге (3005), Московской области (1228).

Всего по состоянию на 7 января в России выявлено 3 332 142 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрировано 60 457 летальных исходов, выздоровело 2 709 452 человека.

Ранее в этот же день Роспотребнадзор назвал эпидемиологическую обстановку в стране по коронавирусу стабилизирующейся. Суточный показатель заболеваемости за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения. При этом в субъектах РФ разброс этого значения варьирует от 2,44 до 67,98 на 100 тыс. населения.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в период новогодних праздников в стране наблюдается стабилизация ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

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