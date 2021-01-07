Назван способ защититься от новой схемы обмана по телефону

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо опираться на здравый смысл и быть бдительным, посоветовал в четверг, 7 января, эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

«Это обычная бдительность по сути своей, потому что если вам осуществляется звонок и он сразу сбрасывается и потом вам никто не перезванивает, то, значит, что-то нечисто или звонящий не очень заинтересован в том, чтобы достучаться до вас», — цитирует его «360».

По словам эксперта, определить принадлежность номера мошеннику техническим путем сложно. Лукацкий посоветовал не перезванивать на незнакомые номера, а в случае необходимости отправить СМС с вопросом о том, кто звонил. Он указал, что мошенники, как правило, на сообщения не отвечают.

Также не попасться на удочку злоумышленников помогают специальные приложения со спам-фильтрами, отметил Лукацкий. Однако он указал, что номера может и не оказаться в базе программы.

«Надо понимать, что в них появляются номера телефонов только тогда, когда туда их кто-то вносит. Должно пройти несколько звонков такого рода мошеннических, чтобы несколько людей пометили их как мошеннические, и тогда они попадут в базу данных приложения», — заключил эксперт.

Ранее в этот же день ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал о новом способе обмана россиян по телефону. Злоумышленники звонят на номер телефона потенциальной жертвы и сбрасывают звонок, таким образом вынуждая абонента перезвонить на незнакомый номер. После этого они начинают использовать методы социальной инженерии, чтобы выведать конфиденциальные данные пользователя или убедить перевести деньги на счета мошенников.