Эксперт рассказал о новом способе мошенничества по телефону

Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал о новом способе обмана россиян по телефону. Об этом сообщило в четверг, 7 января, «РИА Новости».

Злоумышленники звонят на номер телефона потенциальной жертвы и сбрасывают звонок, таким образом вынуждая абонента перезвонить на незнакомый номер.

«Это новая история, год назад ее не было. Злоумышленники звонят и сбрасывают, чтобы обманывать системы автоматической фильтрации звонков. Существующие системы, например, наша WhoCalls, анализируют звонки: когда они происходят, номер, длительность, есть ли этот контакт в адресной книге пользователя и так далее <…> Если данный номер был зафиксирован как спам, то в будущем при входящем звонке на экране устройства отобразится предупреждение о том, что это спам», — объяснил Голованов.

По статистике сервиса, 63% звонков с незнакомых номеров являются спамом. Часто мошенники используют систему подмены номеров, чтобы у абонентов высвечивались телефоны реально существующих финансовых организаций, государственных учреждений или юридических лиц.

«Злоумышленники <…> теперь они звонят и бросают трубку. Если человек перезванивает сам, они начинают использовать традиционные методы социальной инженерии: представляются сотрудниками службы безопасности банка, пытаются выведать конфиденциальные данные пользователя или убедить перевести деньги на счета мошенников», — отметил эксперт.

По его словам, чтобы избежать обмана, не стоит разговаривать с мошенниками.

«Как не попасться на удочку мошенников? Самое простое — если вы услышали, что вам якобы звонят из службы безопасности банка или просто из банка, или какая-то служба мониторинга, вы должны сказать: «Спасибо, неинтересно», — и просто завершить звонок», — подытожил Голованов.

В конце декабря 2020 года начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд рассказал «Известиям» о новом способе обмана по телефону.

Мошенники звонят абонентам и представляются сотрудниками службы безопасности. Злоумышленник предупреждает абонента о звонке из полиции, который произойдет в ближайшее время, и вызов действительно происходит, но с подменного номера (он определяется как настоящий). Затем «полицейский» выясняет данные карточки, CVV и коды из SMS.