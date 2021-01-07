Лукашенко прокомментировал события в Вашингтоне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал беспорядки в США. Он отметил, что «плохо, когда идут на штурм и гибнут люди». Такое мнение глава Белоруссии высказал в четверг, 7 января, посещая в праздник Рождества Крестовоздвиженский храм в Минске.

«Кто бы мог подумать, что <…> будут штурмовать Капитолий - цитадель демократии мировой, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди», — привели его слова в БелТА.

Он также высказался насчет оппозиции в Белоруссии. Лукашенко призвал белорусов «собраться» и «успокоиться», понимать его и не осуждать с ходу.

«Мы должны все вместе собраться и образумить тех, кто сегодня этого не понимает. Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам их принесут, посмотрите. Нам спокойной жизни не дадут. Нам свободно дышать никто не позволит, в центре Европы. Это схватка. И не дай бог она превратится в горячую войну на этой нашей территории, но где не будут решаться наши вопросы, где не будет наших интересов», — отметил президент Белоруссии.

Кроме того, во время визита в Крестовоздвиженский храм в Минске, Лукашенко призвал белорусов «взять в руки голову» и задуматься о будущем страны. Глава государства обратил внимание на важность сплочения населения республики в период политического кризиса.