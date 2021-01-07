Врачи оценили вероятность заражения коронавирусом в торговых центрах

Соблюдение санитарно-профилактических мер делает низкой вероятность заразиться коронавирусной инфекцией в торговых центрах, пишет 7 января «РИА Новости» со ссылкой на ряд опрошенных специалистов.

«Если в торговом центре хорошая вентиляционная система, воздух регулярно обеззараживается, сотрудники носят маски, перчатки и соблюдают эпидемиологические меры по коронавирусу и, конечно же, сам человек их соблюдает, то вероятность заразиться коронавирусом невелика», — заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Он также порекомендовал соблюдать меры предосторожности еще до похода в торговый зал.

«Самый лучший совет, приходя в магазин, — там у них, как правило, есть гели, растворы — перед тем как взять тележку или корзину, протрите их ручки. Когда будете уходить, желательно тоже их протереть, затем и руки. Таким образом, вы сделаете пользу тому, кто возьмет корзину после вас», — сказал Жемчугов.

В свою очередь, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова напомнила о необходимости придерживаться перчаточно-масочного режима в магазинах и торговых центрах.

«Наверное, нужно больше говорить о необходимости индивидуальной защиты. Даже если вдруг вы чихнете или покашляете, то сделаете это в маску, а не на продукты или какие-то упаковки», — отметила Малинникова.

Она обратила внимание на то, что даже при отсутствии симптомов человек может быть переносчиком вируса. Оценивая вероятность заражения от купленных в торговом центре овощей и фруктов, Малинникова допустила, что когда продукты находятся в открытом доступе, на них воздушно-капельным путем может попасть коронавирус.

При этом специалист указала, что на гладких поверхностях коронавирус живет меньше, чем, например, на шершавых.

В связи с этим врач-инфекционист Ирина Шилкина посоветовала обрабатывать приобретенные товары дома во избежание заражения.

«Конечно, сложно обработке поддаются нежные ягоды. Их нужно ненадолго замочить в воде, а после высушить. Таким образом, обрабатывая все продукты и товары, купленные в торговом центре или магазине, вы сможете обезопасить себя и своих близких от заражения коронавирусом», — добавил эксперт.

Столичные власти в преддверии новогодних праздников усилили контроль за соблюдением мер против COVID-19 в магазинах, торговых центрах, на рынках и ярмарках. Также дополнительные проверки соблюдения противоэпидемиологических мер проводятся на катках, в ресторанах, кафе и других развлекательных заведениях.

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