В Москве в предновогодние дни усилят эпидемконтроль в магазинах

Столичные власти в преддверии Нового года усилят контроль за соблюдением мер против COVID-19 в магазинах, торговых центрах, рынках и ярмарках. Об этом в среду, 2 декабря, сообщил руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«В предновогодние дни мы усилим контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима и соцдистанции в торговых центрах, магазинах, на рынках и ярмарках», — цитирует его «РИА Новости».

Дополнительные проверки соблюдения противоэпидемиологических мер, по его словам, также ожидаются на катках, в ресторанах, кафе и других развлекательных заведениях.

С 13 ноября в Москве вступили в силу дополнительные противоэпидемиологические меры, которые будут действовать до 15 января. Согласно соответствующему указу мэра Москвы Сергея Собянина, все развлекательные заведения, бары, кафе, караоке теперь работают только до 23:00. При этом доставка еды и приготовление блюд на вынос под ограничения не подпадали.

Кроме того, была приостановлена работа детских комнат в торговых центрах, детских лагерей и развлекательных центров. Развлекательные мероприятия для несовершеннолетних можно проводить на открытом воздухе.

Приостановлено проведение культурных, выставочных, досуговых мероприятий с участием зрителей. Ограничения не затронут официальные мероприятия.

Кроме того решено отменить все праздничные новогодние мероприятия. Однако улицы столицы всё равно украсят для создания привычной праздничной атмосферы. Новогодние корпоративы в Москве можно будет проводить до 23:00 и с участием не более 50 человек.

Для того чтобы разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости, студентов городских вузов и колледжей перевели на дистанционное обучение.

В начале ноября в добровольном порядке крупные сети кафе и рестораны начали вводить систему регистрации посетителей по QR-кодам. Меру рекомендовано распространить и на магазины. Позже к ним начали присоединятся салоны красоты, кинотеатры, театры и музеи.

В Москве на сегодняшний день по данным портала стопкоронавирус.рф зарегистрировано 617 439 случаев коронавируса, выздоровели 464 984 человека, скончались 9053 пациента.

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