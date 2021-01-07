Республиканцы готовы рассмотреть варианты отстранения Трампа от власти

Некоторые представители Республиканской партии США рассматривают сценарии отстранения действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа от власти в связи с беспорядками в Вашингтоне. Об этом сообщил в четверг, 7 января, портал Axios со ссылкой на источники в партии.

По данным портала, республиканцы рассматривают в качестве мер в отношении Трампа импичмент и применение 25-й поправки к конституции страны. Однако для процедуры импичмента осталось мало времени, так как срок полномочий действующего президента заканчивается через 13 дней.

Задействование 25-й поправки требует поддержки вице-президента США Майка Пенса и большинства администрации Трампа, поэтому существуют сомнения, что от президента Соединенных Штатов смогут отвернуться люди, которые работали на него и были ему преданы.

Как отмечает портал, противники Трампа опасаются, что за две недели, пока он «стоит у руля», страна может погрузиться в хаос. Тем не менее допускается сценарий, подразумевающий, что все меры, направленные против действующего президента США, «вернутся бумерангом» и сделают из Трампа народного героя.

В этот же день, 7 января, демократы из юридического комитета палаты представителей конгресса США направили письмо в адрес Пенса с призывом воспользоваться 25-й поправкой и отстранить Трампа от власти.

Согласно 25-й поправке к конституции США, вице-президент страны может занять пост президента Соединенных Штатов в случае досрочного прекращения полномочий главы государства и его недееспособности. Также поправка определяет порядок признания временной недееспособности президента США.