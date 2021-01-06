В Вашингтоне поддержать Трампа вышли десятки тысяч человек

В Вашингтоне на протест вышли десятки тысяч сторонников президента США Дональда Трампа, требующих отменить результаты прошедших 3 ноября выборов, передает в среду, 6 января, The Washington Post.

Демонстранты собрались к югу от Белого дома в ожидании выступления Трампа, после чего планируется марш к Капитолию, где совместная сессия палат конгресса должна утвердить результаты выборов.

Накануне демонстрация сторонников Трампа в Вашингтоне завершилась столкновениями между протестующими и сотрудниками полиции. По меньшей мере шесть человек были задержаны.

Дональд Трамп не признает поражение на выборах президента, которые состоялись 3 ноября. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

15 декабря 2020 года Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать ясной победой. Демократ добавил, что попытки Трампа оспорить исход президентских выборов в США, в том числе в судах, не увенчались успехом. Однако Трамп заявил, что продолжит оспаривать результаты выборов в стране.