Британские врачи назвали неочевидный признак рака

Чрезмерное потоотделение может быть признаком онкологического заболевания. Об этом в среду, 6 января, пишет Express со ссылкой на американских и британских специалистов.

Если пот начинает пропитывать одежду целиком и стекать с кончиков пальцев, это свидетельствует о патологии, носящей название гипергидроз. Он может являться симптомом ряда заболеваний, таких как лимфома, карциноидные опухоли, лейкемия, мезотелиома, рак костей и рак печени. Развитие одного из этих заболеваний в организме приводит к изменению уровня гормонов, что усиливает потоотделение.

Ученые указывают, что гипергидроз может указывать и на другие, менее значительные отклонения. Однако при появлении такой патологии специалисты рекомендуют пройти обследование у врача.

В начале декабря онкологи рассказали, что в некоторых случаях проявление рака легких можно заметить, например, при смехе, если человек испытывает боль в груди.

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