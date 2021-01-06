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«Газпром» снизил транзит газа через Украину в начале января

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Российская компания «Газпром» снизила транзит газа через Украину с около 180 млн кубометров в сутки в конце декабря 2020 года до приблизительно 130 млн кубометров в сутки в начале января 2021 года. Об этом сообщил в среду, 6 января, гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

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«Оператор ГТС Украины» готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках «Газпрома», — написал глава компании в Facebook.

В декабре 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Контракт вступил в силу 1 января 2020 года.

В апреле 2020 года Макогон заявил, что Украина приготовилась к отказу от транзита российского газа, для чего проводится программа оптимизации газотранспортной системы страны. По его словам, страна готова к нулевому транзиту газа, и Киев не прекратит попытки противодействия строительству «Северного потока — 2».

В середине июня «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину на российской территории. Как отметил глава компании «Оператор ГТС Украины», Киев не отказывается от транзита российского газа в Европу, но к его прекращению якобы стремится российская сторона.

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