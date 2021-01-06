Регистратор заснял погоню 10 машин ДПС за нарушителем в Петербурге

Регистратор патрульного автомобиля заснял погоню за превысившим скорость водителем в центре Санкт-Петербурга. Преследование закончилось тем, что иномарка нарушителя перевернулась, передает в среду, 6 января, телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление МВД.

Автомобиль Kia Rio, превысивший допустимую скорость, был замечен на Невском проспекте. Требования сотрудников дорожно-патрульной службы водитель проигнорировал. В погоню за ним выехали 10 экипажей дорожных инспекторов. В региональном главке МВД отметили, что сотрудникам ДПС пришлось использовать табельное оружие во время преследования.

«Водитель-нарушитель продолжил движение и на перекрестке Большого проспекта Петроградской стороны и проспекта Добролюбова совершил наезд на препятствие. В результате применения табельного оружия пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

В районе станции метро «Спортивная» при попытке скрыться от инспекторов ДПС нарушитель не справился с управлением и врезался в столб, в результате чего автомобиль перевернулся.

За рулем автомобиля оказался 22-летний мужчина. После ДТП он был госпитализирован для оказания медпомощи. В отношении нарушителя было составлено несколько административных протоколов — за отказ от прохождения медосвидетельствования, выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Ранее в этот же день стало известно, что в Красноярском крае пьяный водитель столкнулся с автомобилем, в котором находилась семья с тремя детьми. По словам очевидцев, водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения. Он скрылся с места ДТП.