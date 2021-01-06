Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Около 700 тыс. медработников получили соцвыплаты за декабрь
Мир
Лондонский суд отказал Ассанжу в освобождении под залог
Мир
РФПИ договорился о поставках в Сербию 2 млн доз вакцины «Спутник V»
Мир
В Вашингтоне произошли столкновения между полицией и сторонниками Трампа
Общество
Все природные пожары под Сочи ликвидированы
Общество
Россиян обязали сообщать властям о поджогах и захламлении в лесах
Мир
«Академик Черский» вновь прибыл к недостроенному участку «Северного потока – 2»
Мир
Вучич поздравил Путина с Рождеством
Мир
В Японии отменили более 300 рейсов из-за сильной метели

Регистратор заснял погоню 10 машин ДПС за нарушителем в Петербурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Регистратор патрульного автомобиля заснял погоню за превысившим скорость водителем в центре Санкт-Петербурга. Преследование закончилось тем, что иномарка нарушителя перевернулась, передает в среду, 6 января, телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление МВД.

Криво руля: число ДТП с неисправными машинами увеличилось на 13%
Почти треть таких аварий приходится на Красноярский край

Автомобиль Kia Rio, превысивший допустимую скорость, был замечен на Невском проспекте. Требования сотрудников дорожно-патрульной службы водитель проигнорировал. В погоню за ним выехали 10 экипажей дорожных инспекторов. В региональном главке МВД отметили, что сотрудникам ДПС пришлось использовать табельное оружие во время преследования.

«Водитель-нарушитель продолжил движение и на перекрестке Большого проспекта Петроградской стороны и проспекта Добролюбова совершил наезд на препятствие. В результате применения табельного оружия пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

В районе станции метро «Спортивная» при попытке скрыться от инспекторов ДПС нарушитель не справился с управлением и врезался в столб, в результате чего автомобиль перевернулся.

За рулем автомобиля оказался 22-летний мужчина. После ДТП он был госпитализирован для оказания медпомощи. В отношении нарушителя было составлено несколько административных протоколов — за отказ от прохождения медосвидетельствования, выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Ранее в этот же день стало известно, что в Красноярском крае пьяный водитель столкнулся с автомобилем, в котором находилась семья с тремя детьми. По словам очевидцев, водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения. Он скрылся с места ДТП.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020