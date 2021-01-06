В Петербурге не менее 10 машин ГИБДД устроили погоню за нарушителем

Не менее 10 машин ГИБДД устроили погоню за нарушителем на Kia Rio в Санкт-Петербурге, сообщил телеканал «78» 6 января. Инцидент произошел в ночь на 6 января.

По данным очевидцев, преследование машины началось на Невском проспекте, а закончилось у станции метро «Спортивная». Как сообщили источники телеканала, в погоне участвовали не менее 10 машин. Водитель автомобиля Kia Rio при попытке скрыться от инспекторов ДПС не справился с управлением и врезался в столб, в результате чего автомобиль перевернулся.

Ранее в этот же день стало известно, что в Красноярском крае пьяный водитель столкнулся с автомобилем, в котором находилась семья с тремя детьми. Mercedes вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota, в которой находились родители и их трое детей, после чего скрылся с места аварии. По словам очевидцев, водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения. Он скрылся с места ДТП.

Водитель Toyota доставлен в больницу со множественными переломами, его жена находится в коме. Один ребенок получил перелом таза, еще двое отделались ушибами.

В результате ДТП также пострадал водитель такси, который уходил от столкновения и врезался в столб.