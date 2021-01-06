Пьяный пассажир бизнес-класса устроил дебош в самолете Сочи–Москва авиакомпании S7, передает телеканал РЕН ТВ 6 января. Вылет рейса задержали на несколько часов вечером 5 января.

Как отмечает телеканал, мужчина с явными признаками алкогольного опьянения вошел в салон самолета авиакомпании S7 и с первых минут начал мешать другим пассажирам. Его соседка не смогла занять свое место. Мужчина, заняв кресло, уснул.

На борт поднялся сотрудник полиции. Неадекватного пассажира разбудили, покидать самолет он отказался. Мужчина также не реагировал на замечания членов экипажа. После этого он заявил, что является очень важным человеком и повторно отказался покинуть борт.

24 января пьяный пассажир избил бортпроводника в аэропорту Внуково. Сотрудник авиакомпании отказался пустить нетрезвого мужчину на борт авиалайнера, вылетавшего в Киров. Пассажир разозлился и ударил бортпроводника рукой по лицу и ногами по телу.

У пострадавшего медики зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб руки. Пьяного дебошира задержала полиция.