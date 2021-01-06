Россиян обязали сообщать властям о поджогах и захламлении в лесах

Россиян, которые, находясь в лесу обнаружили там поджог или кучу мусора, с 1 января 2021 года обязали информировать об этом органы власти. Об этом говорится в постановления правительства, которое вступило в силу с 1 января 2021 года.

«Граждане при пребывании в лесах обязаны: д) немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 настоящих правил, об имеющихся фактах поджога или захламления лесов», — приводит агентство слова из постановления кабмина.

Гражданам и юридическим лицам, которые используют леса и обязуются сохранить подрост и молодняк, запрещаются огневые способы очистки мест рубок (лесосек) от порубочных остатков.

Постановление «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах» действует до 1 января 2027 года.

В начале января этого года в районе села Головинка Лазаревского района Сочи загорелась сухая подстилка на площади около 500 кв. м. К ликвидации огня привлекались 64 человека и 13 единиц техники. На усиление прибывали сотрудники Туапсинского лесничества.

В тушении огня в Сочи планировалось применить вертолет Ка-32. Всего на территории Краснодарского края действовало шесть возгораний лесной подстилки.

Власти Сочи со ссылкой на МЧС России по Краснодарскому краю заявили, что возгорания могли возникнуть из-за халатности местных жителей, выявлено несколько фактов намеренного поджога.

В то же время в Сочинском национальном парке отметили, что засушливое лето и сухая зима стали причинами лесных пожаров.

Оперативные службы Краснодарского края на шестые сутки ликвидировали природные пожары в горно-лесной труднодоступной местности в Сочи.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону сообщает, что в 13:15 по мск 6 января ликвидировано возгорание лесной подстилки в ауле Лыготх и поселке Дагомыс. Отмечается, что оперативные службы Краснодарского края на шестые сутки потушили все природные пожары в горно-лесной труднодоступной местности в Сочи.