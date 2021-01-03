Авиацию МЧС привлекут к тушению природного пожара в Сочи

В тушении природного пожара в Сочи будет применяться вертолет Ка-32. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщила пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

«На территории Краснодарского края действуют шесть возгораний лесной подстилки в Туапсинском районе и Сочи, из них два очага локализованы», — говорится в заявлении.

На текущий момент площадь активного горения на всех очагах составляет около 1 тыс. кв. м. Угрозы населенным пунктам нет.

В настоящее время в ликвидации пожара уже задействованы 249 человек и 54 единицы техники.

Сухая подстилка в лесу близ села Головинка Лазаревского района Сочи загорелась на площади около 500 кв. м в пятницу, 1 января. К ликвидации огня были привлечены 64 человека и 13 единиц техники. На усиление прибывали сотрудники Туапсинского лесничества.

30 декабря стала известна причина лесных пожаров в Краснодарском крае. В пресс-службе департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу Рослесхоза заявили, что возгорания возникли из-за человеческого фактора.