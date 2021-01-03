Прямой эфир
Экономика
Стоимость биткоина превысила историческую отметку в $34 тыс.
Мир
Депутат рады предрек рост смертности из-за отказа от российской вакцины
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 января
Общество
В аэропортах Москвы задержали десятки авиарейсов
Спорт
Объявлено время полуфинальных матчей молодежного ЧМ по хоккею
Мир
Пенс поддержал планирующих оспорить итоги выборов 6 января республиканцев
Происшествия
В Дагестане произошло второе с начала года землетрясение

Авиацию МЧС привлекут к тушению природного пожара в Сочи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В тушении природного пожара в Сочи будет применяться вертолет Ка-32. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщила пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

Хитрые леса: как в России восстанавливают деревья после вырубок и пожаров
В этом году на эти цели регионам было выделено более 6 млрд рублей

«На территории Краснодарского края действуют шесть возгораний лесной подстилки в Туапсинском районе и Сочи, из них два очага локализованы», — говорится в заявлении.

На текущий момент площадь активного горения на всех очагах составляет около 1 тыс. кв. м. Угрозы населенным пунктам нет.

В настоящее время в ликвидации пожара уже задействованы 249 человек и 54 единицы техники.

Сухая подстилка в лесу близ села Головинка Лазаревского района Сочи загорелась на площади около 500 кв. м в пятницу, 1 января. К ликвидации огня были привлечены 64 человека и 13 единиц техники. На усиление прибывали сотрудники Туапсинского лесничества.

30 декабря стала известна причина лесных пожаров в Краснодарском крае. В пресс-службе департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу Рослесхоза заявили, что возгорания возникли из-за человеческого фактора.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020