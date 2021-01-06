Зампред комитета Госдумы оценил предложение о списании долгов до 3 млн рублей

Предложение лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина о списании долгов до 3 млн рублей россиянам не может быть серьезным, так как навредит банковской системе. Об этом сообщил первый заместитель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Валерий Гартунг.

«Банки не свои деньги выдают, они берут у вкладчиков как финансовые посредники и отдают заемщикам. Если заемщикам разрешить их не вернуть, то, значит, банки должны вкладчикам тоже деньги не возвращать? Это несерьезная вещь», — привели его слова на телеканале РЕН ТВ в среду, 6 января.

Сурайкин предложил провести амнистию кредитов до 3 млн рублей из-за экономической ситуации в связи с пандемией COIVID-19. По его словам, у страны есть средства на реализацию этой инициативы.

Зампред комитета по экономической политике Совета Федерации Константин Долгов отметил, что инициатива требует доработки. Он отметил, что меры поддержки должны быть экономически обоснованы, передает «РИА Новости».

Накануне 5 января первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова оценила предложенную амнистию кредитов. По ее словам, списание долгов может навредить банковской системе. Перминова подчеркнула, что необходимо установить, для каких целей граждане брали займы, а также дать людям возможность зарабатывать самостоятельно.