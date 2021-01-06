В Польше из-за коронавируса скончалось более 30 тыс. человек

Число пациентов, которые скончались из-за коронавируса в Польше, превысило 30 тыс. человек. Об этом в среду, 6 января, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Как уточняется, за минувшие 24 часа зарегистрировано более 550 летальных исходов, из них 144 человека умерли непосредственно из-за COVID-19, причиной смерти остальных больных стали сопутствующие заболевания.

Последний рекорд по суточной смертности был установлен в Польше 25 ноября, когда сообщалось о 674 умерших.

За минувшие сутки было выявлено более 14 тыс. новых случаев коронавируса, это в два раза больше показателей предыдущего дня. Всего с начала пандемии диагноз зафиксировали у 1 344 763 человек, при этом выздоровели 1 087 744 пациента.

В больницах страны находятся порядка 17 тыс. человек, 1,6 тыс. из них потребовалась искусственная вентиляция легких. Свыше 162 тыс. человек помещены на карантин.

В республике в настоящее время действует объявленный в марте режим эпидемии, до 17 января не будут работать культурные, спортивные, туристические учреждения, учреждения торговли, кроме аптек, продовольственных и хозяйственных магазинов. Граждан призвали оставаться дома и работать в удаленном режиме, а также носить защитные маски.

Ранее в среду сообщалось, что в России за 24 часа зарегистрировали 24 217 новых случаев коронавируса в 84 регионах. За прошедшие 24 часа зафиксировано 445 летальных исходов, полностью выздоровели 23 055 человек.

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