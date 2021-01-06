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В России выявили 24 217 новых случаев COVID-19 за сутки

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В России за сутки зарегистрировано 24 217 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщил в среду, 6 января, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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За прошедшие 24 часа зафиксировано 445 летальных исходов, полностью выздоровели 23 055 человек.

Больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Москве — 5142, Санкт-Петербурге — 3341, Московской области — 1097.

Всего по состоянию на 6 января в России выявили 3 308 601 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 59 951 летальный исход, выздоровело 2 685 723 человека.

Ранее российские вирусологи спрогнозировали развитие ситуации с распространением COVID-19 в России. По словам доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой вирусологии РМАНПО Елены Малинниковой, в следующем году следует ждать спада заболеваемости COVID-19.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предположил, при одном из вариантов развития событий от проблемы удастся избавиться, если у людей сформируется иммунитет в результате вакцинации или болезни. Второй вариант — вирус будет изменяться, и тогда он войдет в обиход так же, как и грипп. В таком случае необходимо будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и делать повторную прививку.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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